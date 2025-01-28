Синоптик Позднякова: вторник стал самым теплым 28 января в столице за последнее столетие

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Утром вторника, 28 января, в столице был зафиксирован новый температурный максимум, который побил столетний рекорд – 4,6 градуса выше нулевого значения. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

По ее словам, в 1923 году воздух прогрелся до плюс 3,1 градуса. При этом 27 января температура снова превысила исторический максимум за историю метеонаблюдений – синоптики зафиксировали отметку 5,6 градусов выше нуля.

Позднякова также добавила, что рекорд 28 января не останется единственным в Центральной России.

Между тем во вторник в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов тепла.

Первое понижение температуры наступит ближе к предстоящим выходным дням. В понедельник, 3 февраля, в Москву придет минусовая температура. С этого дня она будет сохраняться в городе и ночью, и днем.

Однако снежный покров растаял почти на всей территории столичного региона. Cнега совсем не осталось в Подмосковье, на территории самой столицы его высота также составляет 0 сантиметров.