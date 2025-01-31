Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 06:45

Новости

Новости регионов: в Сочи хотят построить насыпной остров

Новости регионов: в Сочи хотят построить насыпной остров

Новости регионов: в поселке Магаданской области ввели режим ЧС из-за морозов

Экипаж вертолета Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

На Байкале рыбалка закончилась гибелью двух человек

Новости регионов: на Кубани построят дорогу для демонтажа танкера "Волгонефть-239"

Новости регионов: в Оренбуржье из-за теплой зимы проснулись хомяки

Новости регионов: сильная метель частично парализовала Хабаровский край

Новости регионов: дайверы показали кадры под ледяной коркой на Байкале

Новости регионов: аэропорт построят возле курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии

Операторы БПЛА Росгвардии уничтожили гаубицу M777 ВСУ в Курской области

Первый в России насыпной остров появится в Сочи. Искусственную сушу построят в Черном море. Начать работы планируют в следующем году. На острове площадью 70 гектаров будут гостиницы, музыкальные и театральные площадки. Однако увидеть все это вживую удастся не раньше 2031 года.

Новая точка притяжения ждет туристов и в Псковской области. Там готовятся к запуску речного трамвая "Иния". Маршрут пройдет по реке Великой до Талабских островов. Судно получило имя в честь амазонского дельфина и вмещает до 54 пассажиров. Первый рейс запланирован уже в середине этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионытуризмтранспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика