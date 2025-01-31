Новости регионов: в Сочи хотят построить насыпной остров

Первый в России насыпной остров появится в Сочи. Искусственную сушу построят в Черном море. Начать работы планируют в следующем году. На острове площадью 70 гектаров будут гостиницы, музыкальные и театральные площадки. Однако увидеть все это вживую удастся не раньше 2031 года.

Новая точка притяжения ждет туристов и в Псковской области. Там готовятся к запуску речного трамвая "Иния". Маршрут пройдет по реке Великой до Талабских островов. Судно получило имя в честь амазонского дельфина и вмещает до 54 пассажиров. Первый рейс запланирован уже в середине этого года.

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