Life.ru: треть россиян выбирает путешествовать без семьи, чтобы избежать ссор

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Треть россиян (32%) выбирают путешествовать без семьи, чтобы избежать конфликтов, сообщает Life.ru со ссылкой на данные соответствующего опроса.

При этом 38% респондентов предпочитают путешествовать с родителями, детьми или второй половинкой, а 20% готовы провести отпуск в одиночестве.

Чаще всего во время путешествий мнения близких людей расходятся в вопросе выбора маршрута и досуга (34%). На усталость и эмоциональное напряжение во время совместных поездок пожаловались 22% участников опроса. 14% респондентов заявили, что спорят внутри семьи по поводу местной кухни, а 12% ссорятся на почве финансов.

Подстраиваться под желания других готовы 28% опрошенных, 17% заблаговременно обсуждают правила отпуска, 18% предпочитают разделяться, чтобы каждый мог найти занятие по интересу. Компромисс стараются найти 17%, при этом у 8% конфликты остаются без решения.

Эксперт отрасли Андрей Маслак призвал помнить, что отпуск – это время отдыха, а не возможность для ссор. Он посоветовал сохранять дружелюбную атмосферу и заранее планировать детали отпуска.

Результаты другого опроса показали, что 9% респондентов отдыхали весь январь. 22% людей делают так ежегодно, пишет "Газета.ру". Участие в опросе приняли 2,5 тысячи человек.

Специалист Анна Романенко напомнила, что брать отпуск в январе невыгодно из-за того, что в этом месяце меньше рабочих дней.

"В итоге потери могут составлять около 30% от стоимости одного рабочего дня. А в этом году январский отпуск еще более невыгодный, чем годом ранее, так рабочих дней еще меньше, чем обычно", – объяснила она.

По ее мнению, россияне стали выбирать невыгодные отпуск из-за инфляции. Некоторые решили, что лучше тратить деньги, чем копить, подытожила Романенко.

Ранее финансист Анастасия Моргунова назвала лучшие месяцы для отпуска в этом году. По ее словам, отдых следует планировать в те месяцы, в которых 22–23 рабочих дня. Так будет в апреле, сентябре, декабре, июле и октябре.

