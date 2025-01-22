Финансист Моргунова: в 2025 году выгодно брать отпуск в июле и октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Июль и октябрь, собрав в себе 23 рабочих дня, станут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году, рассказала финансист Анастасия Моргунова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, отпуск лучше брать в те месяцы, в которых максимальное число рабочих дней – 22–23. По 22 рабочих дня в текущем году зафиксируется в апреле, сентябре и декабре. В свою очередь, январь, май, июнь и ноябрь станут самыми неудачными для отдыха.

"В эти месяцы меньше всего рабочих дней, зато много праздничных и выходных. Например, в январе 17 рабочих дней и 14 нерабочих, в мае – 18 рабочих и 13 нерабочих", – пояснила эксперт.

Она уточнила, что отпускные рассчитываются по специальной формуле с учетом среднего размера заработка за последний рабочий год. Причем выплата будет больше, если сотрудник получал премии за этот период.

При этом в формулу не входят периоды временной нетрудоспособности, отгулы, отпуска без сохранения зарплаты и по беременности, указала Моргунова. Еще на сумму отпускных влияет наличие в период отдыха праздничных дней. Финансист предупредила, что праздники, пришедшиеся на время официального отпуска, не оплачиваются.

Также она раскрыла несколько способов увеличения отпуска. Его нужно начинать с понедельника, так как период отдыха будет длиннее на два выходных дня, которые следуют до его начала. Заканчивать при этом нужно пятницей, чтобы последующие выходные в него не вошли.

Планировать отпуск лучше непосредственно перед официальными праздниками или после них. Как уточнила Моргунова, в таком случае можно приплюсовать еще 2–3 праздничных дня.

Третье правило заключается в делении отпуска на части, если это позволяет делать работодатель. Однако одна часть разделенного отпуска не должна составлять менее 14 дней, заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, как правильно составить график отпусков на 2025 год. По его словам, если в графике указан лишь месяц, это может привести к спорам по поводу того, когда именно сотрудник уйдет в отпуск.

Парламентарий отметил, что конкретизация дат поможет четко спланировать рабочий процесс и позволит другим сотрудникам адаптировать свои графики в соответствии с отсутствием коллеги.

