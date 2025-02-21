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21 февраля, 19:15

Экономика

Сбер и ВТБ опровергли информацию о наличии комиссии за прием долларов старого образца

Сбер и ВТБ опровергли информацию о наличии комиссии за прием долларов старого образца

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Сбер и ВТБ опровергли информацию о наличии комиссии за прием долларов старого образца. Банки сообщили, что никакой разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет.

Также представители банков добавили, что серьезных колебаний спроса на обмен валюты в связи с укреплением курса рубля не наблюдается. Ранее в телеграм-каналах сообщили, что российские банки ввели комиссии за прием долларов старого образца – от 1 до 5 тысяч рублей за одну купюру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикафинансывидеоАлина Гилева
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