Эксперты объяснили снижение курсов доллара и евро

Американская валюта подешевела на внебиржевом рынке, впервые с осени опустившись ниже 88 рублей. Евро торгуется в районе 92 рублей. Эксперты объясняют снижение курса традиционным постпраздничным спадом спроса и предстоящими налоговыми выплатами экспортеров.

По словам экономиста Лазаря Бадалова, геополитическая обстановка внушает инвесторам надежды, что влияет на укрепление рубля. Некоторые аналитики допускают снижение курса доллара до 85 рублей, однако часть банкиров уже считает текущий курс заниженным.

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