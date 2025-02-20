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20 февраля, 13:15

Транспорт

СМИ сообщили о возможном возвращении Boeing на российский рынок

СМИ сообщили о возможном возвращении Boeing на российский рынок

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По данным СМИ, американский авиастроительный концерн Boeing может возобновить поставки самолетов и запчастей в Россию. В обмен он рассчитывает на российский титан, который ранее использовался в каждом третьем лайнере компании.

Перевозчики обсуждают возможность закупки Boeing 737, популярных у российских авиакомпаний, а также дальнемагистральных Boeing 777. По данным экспертов, переговоры могут привести к временным поставкам, пока российский авиапром не увеличит производство собственных самолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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