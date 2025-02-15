"Мой район. Новости": в Филимонковском районе может появиться новая станция метро

В столице рассматривают возможность продления Солнцевской линии за пределы "Аэропорта Внуково". Новую станцию планируют построить в Филимонковском районе рядом с Киевским шоссе.

Территория под строительство уже определена – ее площадь составляет около 280 гектаров. Границы участка начинаются от Центральной улицы поселка Внуково и пересекаются с Киевским шоссе и шоссе Ракитки.

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