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15 февраля, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": в Филимонковском районе может появиться новая станция метро

"Мой район. Новости": в Филимонковском районе может появиться новая станция метро

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В столице рассматривают возможность продления Солнцевской линии за пределы "Аэропорта Внуково". Новую станцию планируют построить в Филимонковском районе рядом с Киевским шоссе.

Территория под строительство уже определена – ее площадь составляет около 280 гектаров. Границы участка начинаются от Центральной улицы поселка Внуково и пересекаются с Киевским шоссе и шоссе Ракитки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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