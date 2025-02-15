15 февраля, 13:00Транспорт
"Мой район. Новости": в Филимонковском районе может появиться новая станция метро
В столице рассматривают возможность продления Солнцевской линии за пределы "Аэропорта Внуково". Новую станцию планируют построить в Филимонковском районе рядом с Киевским шоссе.
Территория под строительство уже определена – ее площадь составляет около 280 гектаров. Границы участка начинаются от Центральной улицы поселка Внуково и пересекаются с Киевским шоссе и шоссе Ракитки.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".