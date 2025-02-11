Эксперт по этикету Свежакова предупредила о самых неудачных подарках к 14 февраля

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Подарок ко Дню влюбленных необходимо подбирать с учетом вкусов и увлечений партнера. При этом с креативом нужно быть аккуратнее, ведь неудачная шутка может сильно обидеть человека, предупредила в разговоре с Москвой 24 эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, некоторые стараются проявить креативность и преподносят на 14 февраля шутливые подарки.

"Если парень говорит, что подарит колечко, и преподносит не настоящее, а творожное – это плохой презент. Мне рассказывали про такой случай. Это был единственный подарок, и отношения быстро закончились", – указала эксперт.



Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Если дарите какой-то шутливый подарок, будьте уверены, что вторая половина оценит по достоинству и не обидится. Из-за открытки с поросенком кто-то может посмеяться, а кто-то и расстроиться.

Поэтому, прежде чем преподносить шутливый презент, эксперт посоветовала попробовать предугадать реакцию партнера.

"Если решили подарить, например, медаль "самому лучшему мужчине", он может задуматься, что его с кем-то сравнивали – победил в конкурсе, в котором не участвовал. Но обычно мужчины проще относятся к такого рода презентам", – отметила специалист.

По мнению эксперта, хорошим вариантом станет подарок, подготовленный с учетом пожеланий и увлечений второй половины.

"Также можно сходить на какой-то художественный мастер-класс и, например, нарисовать портреты друг друга. Приятным подарком будет парная фотосессия: если отношения серьезные, фото положат основу для семейного альбома. Еще один вариант – настольная игра для двоих с разной степенью фривольности", – указала Свежакова.



Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Девушек всегда порадуют ювелирные украшения. В ответ они могут подарить, например, чековую книжку желаний для своего избранника. Можно купить готовую или сделать самостоятельно. Среди желаний могут быть поцелуй, романтический ужин, неожиданный подарок-сюрприз, объятия, вечер в тишине и любви, шутливые, полушутливые и романтические желания.

Ранее в Ассоциации российских флористов сообщили о росте цен на цветы в Москве ко Дню всех влюбленных. Небольшой букет на 14 февраля обойдется в среднем в 3 тысячи рублей, что на 15% дороже по сравнению с 2024 годом. Чаще всего дарят красные розы. Одна кустовая стоит в среднем 450 рублей, одноголовая – 300 рублей.

