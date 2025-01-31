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31 января, 19:45

Общество

Столичные курьеры и таксисты становятся звездами соцсетей

Столичные курьеры и таксисты становятся звездами соцсетей

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В Москве набирает популярность новый тренд – стриминг на рабочем месте. Столичные курьеры и таксисты начали вести прямые эфиры в соцсетях, совмещая работу с трансляциями. Одни делятся секретами сервиса, другие показывают свои будни, зарабатывая деньги не только на доставках и поездках, но и на донатах от подписчиков.

Одним из самых ярких примеров стал курьер с фамилией Меладзе, который ведет прямые эфиры, доставляя продукты на электровелосипеде. Он рассказывает о заработках и делится планами на будущее, хотя и отказался от интервью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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