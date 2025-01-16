Уролог Гладышев предупредил о фатальных последствиях увеличения пениса

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Увеличение полового члена с помощью ботокса и филлеров может привести к эректильной дисфункции, болезненному искривлению органа и даже летальному исходу. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-уролог, андролог Владислав Гладышев.

В Сети набирают популярность объявления, в которых специалисты предлагают добиться увеличения мужского полового органа уколами ботокса и введением филлеров. Некоторые из них обещают сделать процедуру на дому, без наркоза и оперативных вмешательств. Услуги некоторых авторов стоят десятки, а то и сотни тысяч рублей.

По словам Гладышева, увеличение полового члена подобными способами несет в себе риск крайне неутешительного результата.

Первым и самым серьезным последствием введения филлеров врач назвал вероятность инфицирования, которое может привести к летальному исходу.





Владислав Гладышев врач-уролог, андролог Также уколы рискуют спровоцировать болезнь Пейрони, когда половой член начинает искривляться. Достаточно часто это сопровождается очень болезненными ощущениями.

Кроме того, есть риск нарушения микроциркуляции.

"Могут повредиться мелкие сосуды, или, еще хуже, случится тромбоз, после чего член перестанет эректировать вообще. При таком нарушении средства для потенции будут неэффективны", – пояснил уролог.

Что касается уколов ботоксом, Гладышев также назвал их неэффективными и опасными в долгосрочной перспективе.





Владислав Гладышев врач-уролог, андролог Ботокс, по сути, – местный яд, который парализует гладкую мускулатуру. А она содержится в половом члене. Можно достигнуть кратковременного эффекта, но с последующей полной эректильной дисфункцией.

Уролог также призвал не делать никаких медицинских манипуляций вне специализированных клиник.

"В условиях квартиры невозможно достичь тех условий стерильности, которые необходимы для подобного рода вмешательств", – указал Гладышев.

Кроме того, у пациента может оказаться непереносимость вводимых препаратов, и тогда случится анафилактический шок. Вне медицинского учреждения любая терапия в этой ситуации может быть неэффективной, а бригада скорой просто не успеет доехать, объяснил специалист.

Ранее врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова предупредила об опасности поддельных косметологических препаратов. В частности, существует риск асептического воспаления, небактериального, выраженного отека или же гнойного воспаления. Поэтому косметологические процедуры можно делать только в салонах с медицинской лицензией или клиниках, где есть договоры с поставщиками препаратов.