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16 января, 17:49

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Уролог Гладышев предупредил о фатальных последствиях увеличения пениса

Уролог предупредил о фатальных последствиях увеличения пениса

Фото: 123RF/akkamulator

Увеличение полового члена с помощью ботокса и филлеров может привести к эректильной дисфункции, болезненному искривлению органа и даже летальному исходу. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-уролог, андролог Владислав Гладышев.

В Сети набирают популярность объявления, в которых специалисты предлагают добиться увеличения мужского полового органа уколами ботокса и введением филлеров. Некоторые из них обещают сделать процедуру на дому, без наркоза и оперативных вмешательств. Услуги некоторых авторов стоят десятки, а то и сотни тысяч рублей.

По словам Гладышева, увеличение полового члена подобными способами несет в себе риск крайне неутешительного результата.

Первым и самым серьезным последствием введения филлеров врач назвал вероятность инфицирования, которое может привести к летальному исходу.

Также уколы рискуют спровоцировать болезнь Пейрони, когда половой член начинает искривляться. Достаточно часто это сопровождается очень болезненными ощущениями.
Владислав Гладышев
врач-уролог, андролог

Кроме того, есть риск нарушения микроциркуляции.

"Могут повредиться мелкие сосуды, или, еще хуже, случится тромбоз, после чего член перестанет эректировать вообще. При таком нарушении средства для потенции будут неэффективны", – пояснил уролог.

Что касается уколов ботоксом, Гладышев также назвал их неэффективными и опасными в долгосрочной перспективе.

Ботокс, по сути, – местный яд, который парализует гладкую мускулатуру. А она содержится в половом члене. Можно достигнуть кратковременного эффекта, но с последующей полной эректильной дисфункцией.
Владислав Гладышев
врач-уролог, андролог

Уролог также призвал не делать никаких медицинских манипуляций вне специализированных клиник.

"В условиях квартиры невозможно достичь тех условий стерильности, которые необходимы для подобного рода вмешательств", – указал Гладышев.

Кроме того, у пациента может оказаться непереносимость вводимых препаратов, и тогда случится анафилактический шок. Вне медицинского учреждения любая терапия в этой ситуации может быть неэффективной, а бригада скорой просто не успеет доехать, объяснил специалист.

Ранее врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова предупредила об опасности поддельных косметологических препаратов. В частности, существует риск асептического воспаления, небактериального, выраженного отека или же гнойного воспаления. Поэтому косметологические процедуры можно делать только в салонах с медицинской лицензией или клиниках, где есть договоры с поставщиками препаратов.

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Павелко Анастасия

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