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13 января, 23:15

Происшествия

В Гагаринском суде начался процесс по делу лжеврачей Никоновых

В Гагаринском суде начался процесс по делу лжеврачей Никоновых

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В Гагаринском суде Москвы стартовал судебный процесс по делу супругов Никоновых, обвиняемых в мошенничестве. Подозреваемые выдавали себя за врачей, обещая поставить на ноги детей с ДЦП, однако применяли сомнительные методы лечения, которые ухудшали состояние пациентов.

Лжеврач и его помощница проводили дорогостоящие сеансы массажа, убеждая родителей в уникальности своих методик. За это они получили около 3,5 миллиона рублей. Оказалось, что Никонов имел лишь сертификат о прохождении курсов массажа, но не медицинское образование.

После вскрытия обмана пара попыталась скрыться в Казахстане, однако была задержана и экстрадирована в Москву. Сейчас они находятся под стражей.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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