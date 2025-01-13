13 января, 23:15Происшествия
В Гагаринском суде начался процесс по делу лжеврачей Никоновых
В Гагаринском суде Москвы стартовал судебный процесс по делу супругов Никоновых, обвиняемых в мошенничестве. Подозреваемые выдавали себя за врачей, обещая поставить на ноги детей с ДЦП, однако применяли сомнительные методы лечения, которые ухудшали состояние пациентов.
Лжеврач и его помощница проводили дорогостоящие сеансы массажа, убеждая родителей в уникальности своих методик. За это они получили около 3,5 миллиона рублей. Оказалось, что Никонов имел лишь сертификат о прохождении курсов массажа, но не медицинское образование.
После вскрытия обмана пара попыталась скрыться в Казахстане, однако была задержана и экстрадирована в Москву. Сейчас они находятся под стражей.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.
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