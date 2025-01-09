МИД РФ осудил террористическую вылазку против руководства Чада

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Чада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

"<…> группа неизвестных лиц, предположительно членов группировки "Боко Харам", предприняла попытку проникновения на территорию президентского дворца. Силы безопасности отразили атаку, и, по поступившей от официальных властей информации, ситуация на данный момент находится под контролем", – говорится в комментарии дипведомства.

Вечером 8 января стало известно, что боевики террористической группировки совершили нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Сообщалось, что в момент нападения в дворце находился президент Чада Идрис Деби. Позже правительство Чада сообщило о гибели одного человека при нападении на президентский дворец, также были ликвидированы 18 нападавших.

В свою очередь, пресс-атташе российской дипмиссии в африканской стране Юлия Гнездилова заявила, что никто из граждан РФ в результате нападения на президентский дворец в Чаде не пострадал. По ее словам, нападение боевиков имело локальный характер.