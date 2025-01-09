Силы безопасности Чада отразили террористическую атаку на президентский дворец

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Правительство Чада сообщило о гибели одного человека при нападении на президентский дворец, также были ликвидированы 18 нападавших. Об этом пишет РИА Новости.

Источник агентства в службе безопасности страны также сообщил, что силы безопасности полностью установили контроль в районе президентского дворца и в настоящее время никаких беспорядков нет.

Глава МИД Чада Абдераман Куламалла, в свою очередь, назвал атаку террористов на президентский дворец попыткой дестабилизации страны.

Вечером 8 января стало известно, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Сообщалось, что в момент нападения в дворце находился президент Чада Идрис Деби.