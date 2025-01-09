Посольство РФ заявило, что при стрельбе в столице Чада россияне не пострадали

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Никто из граждан РФ не пострадал в результате нападения боевиков на президентский дворец в Чаде. Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в африканской стране Юлия Гнездилова.

По ее словам, нападение боевиков имело локальный характер. Сейчас ситуация стабилизирована. Гнездилова считает, что меры безопасности посольства находятся на соответствующем уровне.

В свою очередь, посол Чада в Москве Адам Бешир заявил, что после ЧП охрану посольств в Чаде не планируют усиливать. Он также охарактеризовал ситуацию в стране как контролируемую. Он отметил, что власти и различные объекты столицы страны Нджамены вернулись к штатной работе после нападения на президентский дворец.

Кроме того, Бешир рассказал о нейтрализации напавших на президентский дворец боевиков. Однако он заявил, что не знает, кто стоит за этим происшествием.

"Сейчас слишком рано строить предположения. Но в любом случае, главное, что ситуация полностью контролируется. Нет никаких проблем, я сейчас нахожусь в Нджамене", – подытожил посол Чада в Москве.

Вечером 8 января СМИ сообщили, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене. При этом в момент нападения в дворце находился президент Чада Идрис Деби.

В результате этого происшествия погиб один человек. Также были ликвидированы 18 нападавших. Однако в настоящее время никаких беспорядков нет, так как силы безопасности Чада установили контроль над территорией возле президентского дворца.

