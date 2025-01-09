Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 15:10

Происшествия

Посольство РФ заявило, что при стрельбе в столице Чада россияне не пострадали

Фото: depositphotos/labrador

Никто из граждан РФ не пострадал в результате нападения боевиков на президентский дворец в Чаде. Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в африканской стране Юлия Гнездилова.

По ее словам, нападение боевиков имело локальный характер. Сейчас ситуация стабилизирована. Гнездилова считает, что меры безопасности посольства находятся на соответствующем уровне.

В свою очередь, посол Чада в Москве Адам Бешир заявил, что после ЧП охрану посольств в Чаде не планируют усиливать. Он также охарактеризовал ситуацию в стране как контролируемую. Он отметил, что власти и различные объекты столицы страны Нджамены вернулись к штатной работе после нападения на президентский дворец.

Кроме того, Бешир рассказал о нейтрализации напавших на президентский дворец боевиков. Однако он заявил, что не знает, кто стоит за этим происшествием.

"Сейчас слишком рано строить предположения. Но в любом случае, главное, что ситуация полностью контролируется. Нет никаких проблем, я сейчас нахожусь в Нджамене", – подытожил посол Чада в Москве.

Вечером 8 января СМИ сообщили, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене. При этом в момент нападения в дворце находился президент Чада Идрис Деби.

В результате этого происшествия погиб один человек. Также были ликвидированы 18 нападавших. Однако в настоящее время никаких беспорядков нет, так как силы безопасности Чада установили контроль над территорией возле президентского дворца.

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика