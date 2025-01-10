Суд в Нью-Йорке вынес решение по делу Трампа

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Суд в Нью-Йорке не стал назначать Дональду Трампу тюремный срок или штраф по делу о фальсификации документов. Было принято решение оставить в силе лишь формальную судимость.

"На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение. – Прим. ред.) по всем 34 пунктам обвинения", – передает РИА Новости заявление судьи.

Таким образом, Трамп станет первым осужденным президентом, хоть и безусловно освобожденным.

Ранее Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе, сославшись на решение действующего лидера США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера. По мнению адвокатов Трампа, аргументы Байдена в защиту своего сына также применимы и к делу республиканца.

Верховный суд США отказался отменить вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

