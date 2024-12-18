Слуцкий заявил, что Россия не простит убийство генерала Кириллова

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не простит убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова и "ликвидирует главарей киевского режима". Об этом сообщает РИА Новости.

Слуцкий добавил, что виновные в убийстве генерала не уйдут от наказания.

В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко считает, что покушение на Кириллова не обошлось без спецслужб Запада, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Подобные убийства долго планируются. При этом минимум две недели должно вестись наблюдение за лицом, его передвижениями, уточнил Марочко.

"Высчитать направленность действия устройства, которое было приведено в действие дистанционно. Нужно было доставить самокат, машину каршеринга арендовать", – добавил он.

С его слов, самокат, в котором было взрывное устройство, необходимо было расположить под определенным градусом, при котором разлет поражающих элементов был бы четким. Кроме того, нужно высчитать точное до секунды время.

Трагедия произошла утром 17 декабря, когда у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов.

Неизвестные установили взрывное устройство в самокат, который находился рядом с подъездом жилого дома. Его привели в действие дистанционно, наблюдая за домом онлайн через камеру в каршеринге.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Позднее правоохранители задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, которого подозревают в исполнении теракта.

Выяснилось, что за преступление ему гарантировали выезд в Европу и 100 тысяч долларов. Теперь следствие просит суд арестовать Курбанова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заказчиком убийства является киевский режим.