ФСБ: исполнители транслировали съемку с места убийства генерала Кириллова на Украину

Фото: телеграм-канал "112"

Исполнители убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова следили за его домом при помощи онлайн-трансляции, которая осуществлялась из автомобиля каршеринга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, исполнитель теракта арендовал машину и установил там Wi-Fi видеокамеру. При этом съемка транслировалась организаторам в украинский город Днепр.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следователями было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

СМИ предполагали, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины. При этом уже 18 декабря стало известно о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта.

Злоумышленник признался, что приехал в Москву по заданию спецслужб Украины. Он установил бомбу на электросамокате, который оставил у подъезда дома. Мужчина также объяснил, что совершил теракт из-за обещанных ему спецслужбами Украины 100 тысяч долларов, а также паспорта одной из европейских стран.

