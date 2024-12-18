Посольство Узбекистана заявило о контактах с Россией по делу об убийстве Кириллова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посольство Узбекистана находится в контакте с российскими правоохранительными органами по вопросу задержания гражданина республики по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

"Посольство <...> обратило внимание на распространившуюся информацию о задержании "выходца из Республики Узбекистан", в рамках дела о теракте в Москве", – говорится там.

Трагедия произошла утром 17 декабря, когда у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов.

Неизвестные установили взрывное устройство в самокат, который находился рядом с подъездом жилого дома. Его привели в действие дистанционно, наблюдая за домом онлайн через камеру в каршеринге.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Позднее правоохранители задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, которого подозревают в исполнении теракта.

Выяснилось, что за преступление ему гарантировали выезд в Европу и 100 тысяч долларов. Теперь следствие просит суд арестовать Курбанова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заказчиком убийства является киевский режим.

