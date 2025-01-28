Спрос на стеклянный шар в России вырос на 146% за год

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Заинтересованность покупателей в магических атрибутах по итогам 2024 года в РФ выросла на 34%, а спрос на стеклянный шар увеличился на 146% (средняя цена составляет 641 рубль). Об этом Москве 24 заявили в пресс-службе сервиса "АТОЛ Онлайн".

Аналитики проверили свыше 5 миллионов чеков в обезличенном виде и выяснили, что средняя стоимость набора для экстрасенсов составила 9 400 рублей, что на 10% дороже 2023 года.

Самым дорогим атрибутом для магов стал шаманский бубен, его средняя цена достигла 4 100 рублей. Спрос на бубен по итогам прошлого года вырос почти в 2 раза.

При этом самым востребованным предметом стал набор рун – его доля продаж в этой категории достигла 32%. В среднем руны можно было купить за 761 рубль, что на 11% больше 2023 года.

Набор карт Таро в среднем обошелся россиянину в 711 рублей за колоду, что на 7% дороже по сравнению с 2023 годом. Спрос на колоды Таро остался на том же уровне.

Также специалисты заметили выросший спрос на биолокационные рамки (на 93%), полынь (68%), куклы вуду (66%), осиновый кол (51%), маятник для биолокации (21%) и черные свечи (18%).

Ранее астролог объяснила россиянам, как провести ритуал, приносящий счастье и здоровье в дом на китайский Новый год. Сначала нужно взять 108 апельсинов либо подобрать любое другое число фруктов, кратное девяти. Далее нужно дождаться утра после китайской новогодней ночи, 30 января, и перекатить апельсины через порог жилища, прокатив их по всему дому (кроме санузла) с весельем и шумом.

