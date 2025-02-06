06 февраля, 07:30Транспорт
"Мой район. Новости": городской вокзал в Сокольниках сократил время в пути для пассажиров
Городской вокзал Митьково в районе Сокольники значительно сократил время в пути для пассажиров МЦД. Теперь можно быстрее пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры по принципу "сухие ноги".
В Москве работает более 80 городских вокзалов. Они помогают разгрузить дороги и метро, обеспечивая удобные пересадки. Благодаря безбарьерной среде вокзалами могут пользоваться все категории пассажиров.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".