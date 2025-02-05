Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

В Троицке завершилось строительство новой дороги, которая соединила улицы Дальнюю и Промышленную. Оно заняло два года и включало в себя не только возведение самого пути, но и благоустройство улиц, расширение проезжей части, укладку асфальта, установку новых светофоров и остановочных павильонов.

Сергей Собянин сообщил, что проект также включал строительство подъезда к Институту ядерных исследований и перенос его КПП.

Водители, которые уже протестировали новую дорогу, отметили значительную экономию времени в пути. Прокладывание маршрута через новые участки, по их словам, позволило избежать долгих объездов через Калужское шоссе.

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