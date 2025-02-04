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04 февраля, 14:45

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В Москве подготовили программу ко Дню российской науки

В Москве подготовили программу ко Дню российской науки

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В столице подготовили программу мероприятий ко Дню российской науки. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, события начнутся 6 февраля. Москвичи и туристы смогут узнать больше об отечественных научных достижениях, послушать лекции ведущих ученых, посмотреть документальные фильмы, а также изучить мир растений и живых организмов.

Вход на большинство мероприятий будет осуществляться по предварительной регистрации. Подробности об условиях посещения размещены на сайтах учреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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