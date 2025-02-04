Москвичи поблагодарили врачей во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями

Жители столицы выразили благодарность врачам-онкологам во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что московская система онкологической помощи является одной из лучших в мире.

В столице создана комплексная система лечения, которая включает пять городских стационаров. Обнаружить заболевание на ранних стадиях помогает современное оборудование – показатель выявляемости сейчас составляет 68%.

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