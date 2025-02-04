Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 12:45

Общество

Москвичи поблагодарили врачей во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями

Москвичи поблагодарили врачей во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями

Жители Нагатинского Затона стали быстрее добираться до метро благодаря новому мосту

"Атмосфера": минус 2 градуса ожидается в Москве вечером 4 февраля

"Доктор 24": врач рассказала о "вдовьем горбе" и его причинах

Как новый велопешеходный мост изменил жизнь в Нагатинском Затоне

Участник СВО из Москвы рассказал, как стал волонтером после службы

Новости регионов: более 24 тысяч новогодних подарков отправили детям из Донецка и Луганска

Синоптики пообещали около 0 градусов в Москве 4 февраля

"Утро": москвичам рассказали о погоде 4 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 76% 4 февраля

Жители столицы выразили благодарность врачам-онкологам во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что московская система онкологической помощи является одной из лучших в мире.

В столице создана комплексная система лечения, которая включает пять городских стационаров. Обнаружить заболевание на ранних стадиях помогает современное оборудование – показатель выявляемости сейчас составляет 68%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинавидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика