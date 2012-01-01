Мэр Москвы сообщил о снижении смертности среди пациентов с онкозаболеваниями

Москва уделяет особое внимание профилактике и лечению раковых заболеваний – пять лет назад столица первой в России разработала новый стандарт городской онкологической службы. Во Всемирный день борьбы против рака расскажем, как город помогает москвичам победить болезнь.

Поддержка на всех этапах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Одним из важнейших показателей работы онкологических служб Москвы является доля пациентов, наблюдающихся пять лет и более. Этот показатель вырос с 55,6% в 2019 до 60% в 2024 году, рассказал Сергей Собянин в своем блоге. В целом же выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 67,7%.

Собянин также подчеркнул, что смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась с 17% в 2019 до 11,5% в 2024 году.

Как отметил в разговоре с Москвой 24 главный онколог столицы, директор МКНЦ им. А. С. Логинова, академик Игорь Хатьков, в первую очередь достичь положительных результатов позволили медицинские технологии.



Игорь Хатьков главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова В столице создано четыре высокопотоковых эндоскопических центра, где выполняют гастро- и колоноскопии. Благодаря работе эндоцентров, где сразу, прямо во время исследования, могут осуществить забор материала для гистологического исследования (к примеру, полип), увеличилось количество выявлений злокачественных опухолей желудка и толстой кишки на ранней и нулевой стадиях. Такая профилактика позволяет нам ожидать снижения заболеваемости колоректальным раком на горизонте 5–15 лет.

Большой вклад вносит и развитие лекарственного лечения, сказал Хатьков. Некоторые современные препараты, которые применяются онкологами, полностью, начиная с момента субстанции, производятся в России. Плюс постоянно совершенствуется онкохирургия, прежде всего – малоинвазивные методы, в том числе роботическая хирургия, подчеркнул врач.

"Из последних серьезных шагов – оснащение всех онкостационаров современными робот-ассистированными системами (робот, который управляется сидящим за отдельной консолью хирургом и позволяет сделать вмешательство более точным и щадящим. – Прим. ред.)", – отметил он.

Не меньшее значение в борьбе против рака имеет организационная составляющая. По мнению эксперта, в столице сформирована среда для максимально комфортного и качественного лечения. И это – результат централизации онкологических служб.



Игорь Хатьков главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова В рамках стандарта оказания онкологической помощи в Москве выстроили систему маршрутизации онкобольных, начиная с подозрения на заболевание на приеме у врача в поликлинике и заканчивая пожизненным диспансерным наблюдением. У нас прописаны клиентские пути, когда каждый врач и пациент понимают, в какой точке взаимодействия, в каком объеме и в какие сроки должны быть сделаны все исследования.

Наконец, в столице работают онкопомощники, которые готовы сопровождать и поддерживать пациентов на протяжении всего пути. Также у пациентов есть возможность получения телемедицинских консультаций, удаленного продления рецептов, заключил Хатьков.

"Сильное психологическое испытание"

Одной из пациенток, прошедшей весь путь от постановки диагноза до ремиссии, стала 45-летняя Наталья Аккалаева. В январе 2022 года при самообследовании она обнаружила у себя в груди уплотнение. В тот момент у нее не возникло мыслей о плохом, однако развеять подозрения все равно следовало – и женщина обратилась в поликлинику. Тогда же ее направили в онкологический центр при ГКБ имени С. С. Юдина, и специалисты установили, что образование все же было злокачественным, поделилась Наталья с Москвой 24.

На операцию женщина попала довольно быстро, уже в феврале. А сразу после ее неожиданно поглотил страх смерти. По словам Натальи, тогда она вспомнила, как еще во время первого посещения больницы случайно заметила объявление онкопсихолога и вдруг осознала, что ей это нужно.

"Многие люди не обращаются за такой помощью, не понимая ее ценность, потому что стесняются или думают, что их поддержат близкие. Конечно, когда родные рядом, это важно, но это не все", – пояснила она.



Наталья Аккалаева пациентка Онкология – сильное психологическое испытание. Когда есть угроза жизни, сложно самой себя собрать. Но онкопсихолог выводит из тревоги о будущем в настоящее. И на приеме мне говорили: "Операция уже проведена, вы такой же обычный человек, как и другие, и думайте только о том, что сейчас есть. А сейчас нет ничего плохого, опухоль уже удалили, теперь – только восстановление".

В результате всего за один сеанс женщина вышла из подавленного состояния и обрела бодрость духа. А дальше – спокойно продолжила лечение на химио- и лучевой терапии. К тому же Наталья, по совету психолога, делала все, чтобы не замкнуться в себе и своей болезни: продолжала видеться с друзьями и близкими, работать репетитором английского языка. Уже к ноябрю 2022 года она вышла в ремиссию.

Сейчас в планах у Натальи – стать психологом, как она всегда и мечтала, но все время откладывала этот шаг на потом. Но испытав эффект от терапии на себе, она осознала, насколько важно лечение не только тела, но и духа.

"Я думала, что у меня и так два высших образования, куда еще третье. А тут получилось так, что недавно мне позвонила знакомая, у которой есть подозрение на онкологию. Она волновалась. И я смогла поддержать ее психологически, ведь у меня появились опыт и понимание", – вспоминает Наталья.

Причем женщина не исключает, что будет развиваться в направлении онкоподдержки. В декабре 2024-го она прошла профессиональную переподготовку как психолог в социальной сфере – осталось лишь получить нужную квалификацию.

"Быть борцом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В 2021 году 71-летняя Галина Пугачева впервые почувствовала боль в области живота. Несильные, но неприятные ощущения можно было легко списать на стресс. К тому же на то была весомая причина – муж пенсионерки попал в больницу с коронавирусом, рассказала она Москве 24.

Однако со временем состояние Галины ухудшилось. Женщина обратилась в районную поликлинику – оттуда ее направили в Боткинскую больницу на прием к гастроэнтерологу. И уже там, сдав все необходимые анализы, пенсионерка впервые узнала свой диагноз – "рак сигмовидной кишки".



Галина Пугачева пациентка Честно говоря, я внутренне готовилась к такому диагнозу – поэтому не растерялась. Сейчас о раке говорят открыто, много пишут и показывают, и я сама чувствовала, что дело именно в этом. В тот момент я думала только об одном: как можно быстрее провести операцию и начать путь к выздоровлению.

В общей сложности с момента появления первых симптомов до конца лечения прошел год, вспоминает Галина. Сначала ей удалили опухоль из брюшной полости с помощью роботизированной хирургической системы. А спустя шесть дней после операции женщину выписали домой восстанавливаться после вмешательства.

После этого ей назначили курс химиотерапии. Всего за последующие полгода она посетила восемь таких сеансов. Параллельно Галина соблюдала все указания врачей, проходила обследования и принимала лекарства. Так женщина и вышла в ремиссию.

По ее словам, столкнувшись с онкологией, не стоит пугаться и ждать худшего. Подобный диагноз был приговором 30 лет назад, однако сейчас ситуация обстоит совершенно иначе.



Галина Пугачева пациентка Я не плакала, не убивалась, не страшилась этого заболевания. Я сама себе дала установки, что надо быть борцом, сохранять дисциплину и выздоравливать. И в остальном я все делала как всегда – ездила на дачу и занималась цветами и овощами.

Сейчас Галина наслаждается привычной жизнью: воспитывает троих внуков и все так же ездит за город, где ее ждет любимый сад.