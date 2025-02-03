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03 февраля, 16:45

Культура

"Сити": культурная программа на предстоящую неделю в Москве

"Сити": культурная программа на предстоящую неделю в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий, на которые можно попасть в Москве на этой неделе. Например, на ВДНХ будут показывать спектакль "Драконыч в сказочной кругосветке", а в Северном розарии будет идти выставка "Мечты о льде и снеге: путешествие по Китаю".

Между тем на Винзаводе открылась выставка Павла Пепперштейна "Я могу нарисовать рыбака", на которой собраны его работы за последние 50 лет. Подробнее – в программе "Сити".

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