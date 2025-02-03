"Сити": культурная программа на предстоящую неделю в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий, на которые можно попасть в Москве на этой неделе. Например, на ВДНХ будут показывать спектакль "Драконыч в сказочной кругосветке", а в Северном розарии будет идти выставка "Мечты о льде и снеге: путешествие по Китаю".

Между тем на Винзаводе открылась выставка Павла Пепперштейна "Я могу нарисовать рыбака", на которой собраны его работы за последние 50 лет. Подробнее – в программе "Сити".