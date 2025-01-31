В Мастерской Петра Фоменко представили спектакль по рассказам Шукшина

Мастерская Петра Фоменко представила спектакль "Светлые души" по рассказам Василия Шукшина. Постановка предлагает новый взгляд на произведения писателя, отходя от привычной сельской атмосферы.

Режиссер Михаил Крылов отметил, что создатели спектакля стремились сохранить текст, но убрали привычные деревенские образы, рассматривая Шукшина в более универсальном ключе. Актер Александр Моровов подчеркнул, что постановка выстраивает особый диалог со зрителем, позволяя глубже прочувствовать настроение и эмоции героев.

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