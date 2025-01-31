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31 января, 16:45

Культура

"Сити": какие посвященные культуре Китая спектакли стоит посетить в Москве

"Сити": какие посвященные культуре Китая спектакли стоит посетить в Москве

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку спектаклей, которые помогут лучше понять традиции и историю Китая.

В театре Et Cetera идет "Чайная" – постановка по пьесе классика китайской литературы Лао Шэ. Спектакль рассказывает о завсегдатаях чайной "Юйтай" и затрагивает три исторические эпохи. Ближайшие показы – 1 и 27 февраля.

В Государственном театре Наций представили спектакль "Любовное настроение". Постановка создана по мотивам одноименного фильма Вонга Карвая и исследует темы любви, времени и выбора. Спектакль можно увидеть 10 и 11 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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