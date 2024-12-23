"Моя Москва": Виктор Раков. Часть 1

В детстве москвич Виктор Раков мечтал покорять спортивные пьедесталы, но ради маминого спокойствия отказался от бокса и дзюдо и всерьез занялся учебой. Однажды за компанию с одноклассницей он пришел в театральную студию при Доме культуры "40-летия Октября". Отсюда и начался его путь к актерской профессии.

Прогуливаясь по Рязанскому району, артист вспомнит, чем закончился его первый поход в школу, признается, куда водил на свидание будущую жену, и расскажет о своей Москве.

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