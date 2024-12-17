"Моя Москва": Екатерина Семенова. Часть 1

Актриса Екатерина Семенова с детства была окружена кинематографистами. Ее папа – режиссер-документалист. Мама – художник-мультипликатор. Первое появление актрисы на телеэкране состоялось в мультфильме. Именно она стала прототипом Алисы Селезневой в фантастической "Тайне третьей планеты".

Прогуливаясь по местам своего детства в Пресненском районе, артистка вспомнит, кто из известных актеров был ее Дедом Морозом, признается, какой известный сценарист писал за нее школьные сочинения, и поделится другими секретами Москвы Екатерины Семеновой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".