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16 декабря, 08:00

Культура

"Моя Москва": Дмитрий Миллер. Часть 2

"Моя Москва": Дмитрий Миллер. Часть 2

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Актер Дмитрий Миллер играл в кино опытного врача, благородного дворянина, командира подлодки, учителя и даже закоренелого холостяка. В жизни он уже много лет преданный муж и любящий отец, который все свободное время проводит в кругу родных и близких.

Прогуливаясь по любимым местам столицы в районе Дорогомилово, Дмитрий расскажет, как воспитывал собаку олимпийских чемпионов, вспомнит удивительную встречу в парке с создателем пепелаца и покажет любимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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