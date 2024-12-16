"Моя Москва": Дмитрий Миллер. Часть 2

Актер Дмитрий Миллер играл в кино опытного врача, благородного дворянина, командира подлодки, учителя и даже закоренелого холостяка. В жизни он уже много лет преданный муж и любящий отец, который все свободное время проводит в кругу родных и близких.

Прогуливаясь по любимым местам столицы в районе Дорогомилово, Дмитрий расскажет, как воспитывал собаку олимпийских чемпионов, вспомнит удивительную встречу в парке с создателем пепелаца и покажет любимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".