Площадка проекта "Искусство в метро" заработала на станции "Комсомольская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Площадка проекта "Искусство в метро" открылась на станции метро "Комсомольская". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортное ведомство напомнило, что уже стартовал второй сезон проекта, который проводится совместно с Объединением "Выставочные залы Москвы". Его участниками стали около 250 художников, которых можно встретить на "Киевской", "Комсомольской", "Парке Культуры", "Достоевской" и "Римской".

"В рамках 2-го сезона "Искусства в метро" открыли новую площадку для участников проекта на станции "Комсомольская" Кольцевой линии. Желаем художникам вдохновения, а пассажирам – ярких впечатлений!" – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее участники проекта "Искусство в метро" создали картины на временно закрытой станции метро "Деловой центр", которая станет частью будущей Рублево-Архангельской линии. Они писали свои произведения на платформе и в вестибюле станции с соблюдением правил безопасности.

Кроме того, в честь проекта "Искусство в метро" выпустили тематическую карту "Тройка".

