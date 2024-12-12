"Моя Москва": Дмитрий Миллер. Часть 1

Дмитрий Миллер родился и вырос в подмосковных Мытищах. В отличие от многих коллег, в детстве он не собирался идти в актеры. Юный Дима мечтал стать доктором и помогать людям, поэтому после службы в армии пошел учиться во 2-й медицинский университет.

В этом выпуске на прогулке по району Очаково-Матвеевское артист вспомнит, какой случай помог ему определиться с профессией, расскажет, в честь какой столичной улицы назвал собаку, и покажет свою Москву.

Подробнее – в программе "Моя Москва".