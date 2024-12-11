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11 декабря, 07:50

Культура

"Моя Москва": Екатерина Волкова. Часть 2

"Моя Москва": Екатерина Волкова. Часть 2

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Дорога актрисы Екатерины Волковой в Москву была долгой и извилистой. Она родилась в Томске, росла в Тольятти, училась в Ярославле, а потом приехала в столицу. После приезда в Москву жизнь актрисы полностью изменилась.

В этом выпуске на прогулке по Пресненскому району любимого города она расскажет, благодаря кому стала булгаковской Маргаритой, покажет, где размещался секретный пункт наблюдения за возлюбленным, и проведет по своей Москве – Москве Екатерины Волковой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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