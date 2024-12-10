Выставку к 270-летию со дня основания МГУ подготовили в Москве

Выставку к 270-летию со дня основания МГУ подготовили в Государственном историческом музее. Она называется "Московский университет: эпохи, имена, символы".

Экспозиция рассказывает об истории первого российского университета. Первая часть посвящена основанию вуза, вторая – его становлению как флагмана отечественной науки. В третьем зале можно узнать о строительстве университетской высотки на Воробьевых горах и современных научных достижениях МГУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

