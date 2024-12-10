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10 декабря, 20:00

Культура

Выставка костюмов открылась в метро Москвы

Выставка костюмов открылась в метро Москвы

"Интервью": Игорь Петренко – об отношениях со своей женой

Два билета на балет "Щелкунчик" продали за 400 тыс рублей

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"Моя Москва": Екатерина Волкова. Часть 1

Выставка "Георгиевский Крест" открылась в музее "Старый английский двор" в "Зарядье"

Мини-концерт по мотивам балета "Щелкунчик" прошел на станции метро "Курская"

В московском метро открылась новая выставка костюмов. На этот раз пассажиры на станции "Маяковская" и "Новокузнецкая" могут увидеть уникальные наряды главных героев фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Это новая экранизация известной детской сказки.

Кинопремьера запланирована на 1 января, а пока все желающие могут оценить образы дровосека, Урфина Джюса и других героев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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