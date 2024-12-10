Выставка костюмов открылась в метро Москвы

В московском метро открылась новая выставка костюмов. На этот раз пассажиры на станции "Маяковская" и "Новокузнецкая" могут увидеть уникальные наряды главных героев фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Это новая экранизация известной детской сказки.

Кинопремьера запланирована на 1 января, а пока все желающие могут оценить образы дровосека, Урфина Джюса и других героев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.