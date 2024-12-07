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07 декабря, 14:08

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Выставка, посвященная Театру сатиры, открылась на станции метро "Воробьевы горы"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новая выставка, посвященная ключевым спектаклям Московского академического театра сатиры, открылась на станции метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Вместе с Театром сатиры проводим уже вторую в этом году совместную выставку, она посвящена легендарным спектаклям", – отметил Максим Ликсутов.

На экспозиции представили фотографии со спектаклей и снимки костюмов. Также там есть информация о том, как театр планирует отмечать свой вековой юбилей.

Ранее сообщалось, что Большой театр открыл продажу билетов по программе низких ценовых категорий на спектакли 9–15 декабря.

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