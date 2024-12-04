Большой театр начнет продажу билетов по программе низких ценовых категорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большой театр 5 декабря откроет продажу билетов по программе низких ценовых категорий на спектакли 9–15 декабря. Об этом пресс-служба учреждения сообщила в телеграм-канале.

Продажа билетов начнется в 20:00 на официальном сайте театра. В программу низких ценовых категорий вошли "Молодежный" (для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет), "60 плюс" и "Ветераны боевых действий". Если к 11:00 6 декабря билеты еще останутся в наличии, то их можно будет купить в кассах театра, указано в публикации.

В программу вошли оперы "Чародейка", "Пиковая дама" и "Любовь к трем апельсинам", а также балет "Чиполлино". Ценовой диапазон составит от 300 рублей до 1,5 тысячи.

Ранее билеты на балет "Щелкунчик" на 17 декабря для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. При этом для покупки были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Между тем постановку покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря в 12:00 по московскому времени. Кроме того, Большой театр запустит трансляцию балета в прямом эфире в тот же день в 20:00 в официальном сообществе ГАБТа в соцсети "ВКонтакте".