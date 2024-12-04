Максимальная ставка за 2 билета на "Щелкунчика" составила 200 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia"

Максимальная ставка за парные билеты на представление балета "Щелкунчик" в Большом театре от 20 декабря составила 200 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Продажи проходили в среду, 4 декабря, в промежутке между 10:00 и 12:24. Начальная цена самого дорогого билета оказалась в районе 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты в третьем ряду партера – 16-е и 17-е места.

Стоимость тех же мест только в первом ряду партера доходила до 165 тысяч рублей. При этом наибольшая ставка за комплект из четырех билетов зафиксировалась на 250 тысячах рублей при начальной цене в 200 тысяч – это билеты в партер, на третий ряд. В свою очередь, самый дорогой единичный билет на балет был выкуплен за 65 тысяч рублей.

Известно, что билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Однако представление можно будет посмотреть, не посещая сам театр – "Щелкунчика" покажут в прямом эфире в кинотеатрах. 30 и 31 декабря показы пройдут в более чем 100 кинотеатрах страны, а также на официальной странице театра в соцсетях.

