02 декабря, 11:32Культура
Большой театр сообщил о бот-атаках на свой сайт
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государственный академический Большой театр России сообщил о бот-атаках на официальный сайт, передает ТАСС.
В то же время в пресс-службе театра подчеркнули, что серьезных проблем в работе сайта, несмотря на временные трудности, нет.
На данный момент продано уже 90% билетов на спектакль, который покажут 17 декабря.
Продажа билетов на представления спектакля "Щелкунчик" стартовала 2 декабря в 10:00. На этом фоне пользователи столкнулись с перебоями на сайте Государственного академического Большого театра России из-за большого спроса на билеты.
При этом билеты на "Щелкунчик" для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.
Помимо этого, Большой театр начал продавать билеты на аукционе на показ балета 17 декабря. Спустя 15 минут после начала торгов участники сделали минимальные ставки на некоторые билеты в партер. При начальной цене в 50 тысяч они предлагают купить их за 55 тысяч. В то же время на многие места в партере ставки еще не сделаны.
Часть билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре будет продаваться через аукцион