Большой театр сообщил о бот-атаках на свой сайт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный академический Большой театр России сообщил о бот-атаках на официальный сайт, передает ТАСС.

В то же время в пресс-службе театра подчеркнули, что серьезных проблем в работе сайта, несмотря на временные трудности, нет.

На данный момент продано уже 90% билетов на спектакль, который покажут 17 декабря.

Продажа билетов на представления спектакля "Щелкунчик" стартовала 2 декабря в 10:00. На этом фоне пользователи столкнулись с перебоями на сайте Государственного академического Большого театра России из-за большого спроса на билеты.

При этом билеты на "Щелкунчик" для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Для покупки на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, за 5 тысяч – на четвертый ярус.

Помимо этого, Большой театр начал продавать билеты на аукционе на показ балета 17 декабря. Спустя 15 минут после начала торгов участники сделали минимальные ставки на некоторые билеты в партер. При начальной цене в 50 тысяч они предлагают купить их за 55 тысяч. В то же время на многие места в партере ставки еще не сделаны.

