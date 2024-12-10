Сергей Собянин сообщил об открытии Музея героизма на ВДНХ

Первый в стране Музей героизма открыли на ВДНХ по поручению президента России. Об этом рассказал Сергей Собянин. Экспозицию площадью более тысячи квадратных метров разместили в бывшем павильоне "Зерно".

Современное мультимедийное пространство условно разделили на три части. "Становление героя" отсылает к идеалам в литературе и культуре, "Путь воина" рассказывает об уникальных боевых операциях под водой, в горах и небе, а раздел "Подвиг" посвящен заслугам ученых, волонтеров, врачей, сотрудников силовых структур и МЧС.

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