06 декабря, 14:45Новости
Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять крупных проектов комплексного благоустройства завершили в Северо-Восточном округе, сообщил Сергей Собянин.
Автоматическую активацию пополнения "Тройки" и карты москвича тестируют во всех трамваях, сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Участники программы реновации получают квартиры в новостройке на Заводской улице, сообщили власти города.
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