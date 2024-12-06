Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять крупных проектов комплексного благоустройства завершили в Северо-Восточном округе, сообщил Сергей Собянин.

Автоматическую активацию пополнения "Тройки" и карты москвича тестируют во всех трамваях, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Участники программы реновации получают квартиры в новостройке на Заводской улице, сообщили власти города.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.