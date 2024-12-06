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Новости

Новости

06 декабря, 14:45

Новости

Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Сергей Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в Москве перейдет от хрущевок к девятиэтажкам на следующем этапе

Новости часа: проект "Сделано в Москве" запускает четыре новых магазина

Собянин сообщил, что в столице создается торговая сеть "Сделано в Москве"

Собянин: реновация в столице перейдет от хрущевок к девятиэтажкам

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Собянин: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Основные работы второго этапа реконструкции поликлиник планируется завершить в 2024 году

Новости часа: работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять крупных проектов комплексного благоустройства завершили в Северо-Восточном округе, сообщил Сергей Собянин.

Автоматическую активацию пополнения "Тройки" и карты москвича тестируют во всех трамваях, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Участники программы реновации получают квартиры в новостройке на Заводской улице, сообщили власти города.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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