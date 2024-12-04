В Центральном павильоне ВДНХ после реставрации можно увидеть исторические панно

Фото: пресс-служба ВДНХ

В Центральном павильоне ВДНХ после масштабной реставрации представлены крупногабаритные исторические панно, созданные специально для "Центрального" в 1954 году. Пока в главном павильоне ВДНХ проходили реставрационные работы, панно находились в фондах Третьяковской галереи, где тоже прошли сложную реставрацию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2022 году четыре полотна вернулись в ниши стен павильона № 1. Среди них – "Штурм Зимнего дворца", "В.И. Ленин провозглашает советскую власть на 2-м съезде Советов", "Советский народ имеет право на образование (Студенты у нового здания МГУ)" и "Советский народ имеет право на отдых (В доме отдыха на черноморском побережье)".

Переезда в павильон № 1 отреставрированные панно ждали целый год в фонде отдела живописи ХХ века Третьяковской галереи. Для хранения двух полуовальных работ специалисты использовали исторический вал от картины "Явление Христа народу". Размеры работ варьируются от 4,5 до 7,5 метра. Отмечается, что их точное расположение было установлено благодаря архивным фотографиям и документам.

Так, в вестибюле "Центрального" представлено панно "Штурм Зимнего дворца", написанное в 1954 году. Его темой стал главный эпизод Октябрьской революции 1917 года. Автор произведения Павел Соколов-Скаля, мастер исторической и батальной живописи, не раз обращался к теме взятия Зимнего дворца. "Штурм Зимнего дворца", созданный им для главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, стал знаменательным завершением его многолетней серии.

Кроме того, в вестибюле представлена и другая монументальная работа Соколова-Скаля – "В. И. Ленин провозглашает советскую власть на 2-м съезде Советов". В центре произведения расположена фигура Ленина на фоне красных знамен и группы рабочих и солдат, которые образует своеобразный пьедестал.

Два других панно расположены в купольном зале Конституции СССР павильона № 1 "Центральный". Так, в арке представлена картина "Советский народ имеет право на образование (Студенты у нового здания МГУ)", которая была посвящена завершению строительства нового здания Московского государственного университета в 1953 году. Справа же в арке расположилось панно "Советский народ имеет право на отдых (В доме отдыха на черноморском побережье)", на которой изображена группа идеальных советских трудящихся.

Между тем сасштабная реставрация павильона № 1 "Центральный" на ВДНХ превратила его в современное выставочное пространство, в котором теперь будут проходить различные культурные и образовательные мероприятия. Помимо событий, горожане также могут посетить павильон для просмотра представленных там Третьяковской галереей работ художников для выставки об отечественном искусстве ХХ–XXI веков.

В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Александра Герасимова и современных художников. Их произведения были выбраны специально, так как они связаны с историей строительства павильона и тем временным периодом.