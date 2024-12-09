Детский сад на 175 мест появится в Южном Бутове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти столицы согласовали проект строительства детского сада в составе жилой застройки на территории бывшей промзоны Бутово, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По проекту, это будет здание переменной этажности – от одного до трех этажей с подземной частью, предназначенной для размещения инженерно-технических помещений. Его площадь составит около 4 тысяч квадратных метров. Проект реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что соглашение о строительстве детсада заключили еще в 2022 году. По его словам, реализация проекта позволит создать свыше 50 рабочих мест в Южном Бутове, а также обеспечит жителей нового квартала современной социальной инфраструктурой.

Детский сад рассчитан на 175 малышей. Для них сформируют семь групп разного возраста. За каждой из них закрепят отдельную групповую ячейку с игровой и спальной зонами, раздевалкой, буфетом и санузлом.

На первом этаже расположатся вестибюль, комната охраны с диспетчерским пультом, две групповые ячейки, музыкальный зал, кабинет для развивающих занятий, медблок и пищеблок.

На втором этаже оборудуют две групповые ячейки, физкультурный зал, кабинеты психолога и класс для развивающих занятий. На третьем этаже будет три групповые ячейки, а также офис администрации и подсобные помещения.

Ранее в Москве выставили на торги нежилое помещение площадью более 377 квадратных метров в Войковском районе. Победитель аукциона сможет открыть в нем детский сад, который будут посещать не менее 30 детей, по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год".

Помещение находится по адресу улица Космонавта Волкова, дом 9/2. Для перехода на льготную ставку аренды инвестор должен отремонтировать здание, оборудовать его всем необходимым и начать образовательную деятельность. Открытый аукцион пройдет 26 декабря.