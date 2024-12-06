Город выставил на торги помещение под детский сад на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве выставили на торги нежилое помещение площадью более 377 квадратных метров в Войковском районе. Победитель аукциона сможет открыть в нем детский сад, который будут посещать не менее 30 детей, по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова.

"Город стимулирует развитие социальной инфраструктуры, предлагая инвесторам арендовать помещения под образовательные центры по льготной ставке", – отметил Пуртов.

Помещение находится по адресу улица Космонавта Волкова, дом 9/2. Для перехода на льготную ставку аренды инвестор должен отремонтировать здание, оборудовать его всем необходимым и начать образовательную деятельность.

Открытый аукцион пройдет 26 декабря. Чтобы принять участие в торгах, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Заявочная кампания завершится 23 декабря.

Основная площадь непосредственно для образовательной деятельности составляет 335,6 квадратного метра, уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман. Договор аренды город заключит на 49 лет.

"На время подготовки детского сада к открытию инвестор сможет пользоваться помещением по арендной ставке, которая будет установлена по результатам торгов. После проведения ремонта и выполнения других условий программы предпринимателю предоставят льготную ставку в размере один рубль за квадратный метр в год", – добавил Гаман.

Ранее Москва выставила на торги пять земельных участков на востоке, юго-востоке Москвы и в ТиНАО. В рамках аукциона инвесторы смогут получить право заключения соглашений о реализации на них масштабных проектов (МаИП).

Кроме того, столичным предпринимателям выделили для приобретения 14 нежилых помещений свободного назначения. Площадь объектов, расположенных в Западном Дегунино, варьируется от 62,4 до 226,2 квадратного метра.