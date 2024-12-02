Собянин рассказал, какие социальные и промобъекты строят при поддержке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние 10 месяцев город предоставил инвесторам и застройщикам без торгов более 350 гектар земли для реализации масштабных инвестпроектов в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, такой показатель почти в два раза превышает количество выданной инвесторам земли в рамках реализации подобных инвестпроектов за весь 2023 год.

Градоначальник рассказал, что из 350 гектар земли примерно половина, 144 гектара, будет предоставлена городом под промышленные объекты. Например, в Краснопахорском районе ТиНАО появится предприятие по производству тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Однако город выделает землю не только на строительство производственных объектов, но и для возведения спортивных и медицинских зданий. Так, в Раменках появятся медицинский и диагностический центры, а также стационар с операционным блоком и реанимацией.

Кроме того, в Мнёвниковской пойме построят теннисный центр с 11 кортами и многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс с двумя ледовыми площадками.

Москва в первые 9 месяцев 2024 года выделила застройщикам 361 земельный участок общей площадью 303,6 гектара для реализации градостроительных проектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. По словам заммэра Владимира Ефимова, на этих участках специалисты возведут школы, детские сады, поликлиники, а также дорожные, инженерные и другие объекты.

Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего участков было предоставлено на территории ТиНАО – 69 общей площадью более 92 гектаров, а также на юге столицы – свыше 50 общей площадью почти 17 гектаров.

