06 декабря, 23:55Новости
Новости часа: в столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
В столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 500 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве на 22 новых стартовых площадках по реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов.
За выходные в столице могут вырасти сугробы до 10 сантиметров, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.