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06 декабря, 23:55

Новости

Новости часа: в столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве"

Новости часа: в столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов "Сделано в Москве"

Сергей Собянин анонсировал распространение программы реновации на девятиэтажки

Новости часа: в центре "Профессии будущего" можно освоить специальность за 3,5 месяца

Количество городских вокзалов в Москве может вырасти до 120

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Собянин сообщил, что в Москве не планируют запускать фейерверки на Новый год

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в столице затронет девятиэтажки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве на 22 новых стартовых площадках по реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

За выходные в столице могут вырасти сугробы до 10 сантиметров, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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