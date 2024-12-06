Новости часа: в столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве на 22 новых стартовых площадках по реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

За выходные в столице могут вырасти сугробы до 10 сантиметров, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.