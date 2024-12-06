Собянин: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Пять крупных проектов комплексного благоустройства реализовали в СВАО с начала года. Итоги работы в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

В районе Свиблово рядом со станцией метро "Ботанический сад" появилось новое общественное пространство. Вдоль проезда Серебрякова от Снежной улицы до проезда Нансена разбили зеленый сквер с зонами для тихого отдыха. Там проложили удобные пешеходные дорожки, установили парковые светильники с направленным светом, поставили садовые диваны и урны.

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