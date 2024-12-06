Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 08:45

Новости

Собянин: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Собянин: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Основные работы второго этапа реконструкции поликлиник планируется завершить в 2024 году

Новости часа: работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в 2024 году

Новости часа: расходы на нацпроекты остаются приоритетом федерального бюджета

Собянин: более 1,3 млн москвичей занимаются волонтерством

Собянин: территория бывшей промзоны Южный порт станет мощным центром города

Новости часа: Собянин выступил на заседании Совета по нацпроектам с участием президента

Новости часа: Собянин доложил Путину о реализации национальных проектов

Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Пять крупных проектов комплексного благоустройства реализовали в СВАО с начала года. Итоги работы в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

В районе Свиблово рядом со станцией метро "Ботанический сад" появилось новое общественное пространство. Вдоль проезда Серебрякова от Снежной улицы до проезда Нансена разбили зеленый сквер с зонами для тихого отдыха. Там проложили удобные пешеходные дорожки, установили парковые светильники с направленным светом, поставили садовые диваны и урны.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика