06 декабря, 08:45Новости
Собянин: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств
Пять крупных проектов комплексного благоустройства реализовали в СВАО с начала года. Итоги работы в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.
В районе Свиблово рядом со станцией метро "Ботанический сад" появилось новое общественное пространство. Вдоль проезда Серебрякова от Снежной улицы до проезда Нансена разбили зеленый сквер с зонами для тихого отдыха. Там проложили удобные пешеходные дорожки, установили парковые светильники с направленным светом, поставили садовые диваны и урны.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.