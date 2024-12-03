Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще семи территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 7 участков вошли в программу комплексного развития территорий. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Первый коридор для ускоренного движения автобусов и электробусов строят в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гололед и ледяные дожди ожидаются в стоичном регионе 4 декабря, сообщил синоптик Михаил Леус.