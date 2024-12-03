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03 декабря, 18:30

Новости

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще семи территорий

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще семи территорий

Собянин принял решение о комплексном развитии семи участков в ЗАО и ЮЗАО

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Новости часа: москвичи получат 1 млн "квадратов" жилья по программе реновации

Новости часа: программу реновации полностью завершили в районе Раменки

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин: около 20,6 тыс жителей ЗАО получили современное жилье по реновации

Собянин: туристический поток в Москву за январь – сентябрь вырос на 8%

Собянин рассказал, какие социальные объекты строят в ЗАО по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 7 участков вошли в программу комплексного развития территорий. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Первый коридор для ускоренного движения автобусов и электробусов строят в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гололед и ледяные дожди ожидаются в стоичном регионе 4 декабря, сообщил синоптик Михаил Леус.

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