Собянин: на востоке Москвы привели в порядок жилые кварталы, скверы и бульвары

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В программу благоустройства 2024 года на востоке Москвы вошли жилые кварталы, площади, скверы и бульвары. Об этом заявил Сергей Собянин.

"В Гольянове завершили начатое в прошлом году благоустройство территории вдоль Красноярской улицы. В результате был создан новый спортивный парк", – написал мэр в своем личном блоге.

В 2023 году здесь уже обустроили детские игровые комплексы, а в этом создали большой и современный спортивный бульвар с силовыми тренажерами. Теперь горожане могут опробовать памп-трек, поиграть в пинг-понг, стритбол, панна-футбол или мини-футбол, а зимой – покататься на ледовом катке.

Специалисты также реабилитировали Красноярские пруды – берега водоемов были укреплены, а дно вычистили от ила. Для москвичей с домашними питомцами создали здесь две современные площадки для выгула собак. Кроме того, выстроена новая голубятня, а территория вдоль улицы была дополнительно озеленена.

Улучшились дворы и в районе Богородское на Краснобогатырской улице. Так, около корпуса 1, дома 75, заменена детская площадка, во дворе дома 77 появился игровой комплекс, напоминающий космическое судно, а у дома 10 на 2-й Прогонной улице разместилась площадка с батутами, балансирами и развивающими панелями.

В это же время в столичном Перове благоустройство затронуло жилой квартал между 3-м и 4-м проездами Перова Поля, 1-й Владимирской улицей и Зеленым проспектом. Рабочие обновили хоккейную коробку, установили новые тренажеры, игровой комплекс с двумя горками и качелями, а также еще несколько детских комплексов с песочницами и качелями-балансирами.

"Еще две игровые зоны для мальчиков и девчонок – одна для ребят помладше и вторая для детей старшего возраста – создали во дворе между домами 7 и 7А по улице 3-й проезд Перова Поля", – отметил Собянин.

В районе Восточном были благоустроены дворы на улице 9-го Мая у домов 23, 26 и 28. Там также появился игровой комплекс и новая зона для занятий спортом, а еще одна устаревшая детская площадка была обновлена. Улучшился и Сиреневый сад, добавил мэр.

В Северном Измайлове благоустроена площадь Викторио Кодовильи, в Ивановском улучшена территория рядом со зданием центра московского долголетия и дворцом творчества детей и молодежи на Челябинской улице. Теперь ученики смогут не только поиграть на площадке с комплексом, который напоминает корабль, но и изучить азы азбуки Морзе или поиграть в пинг-понг.

Кроме того, спортплощадка и зона для изучения ПДД появилась у соседнего дома по той же улице, неподалеку от детсада школы 1373. Вигвам с горкой и теннисными столами теперь доступен жителям у корпуса 1, дома 11, а напротив дома 7 появилась песочница с навесами и динозавром.

Благоустройство района Преображенское коснулось нескольких адресов. У домов 3 и 7 по улице Атарбекова возвели спортплощадку, у строения 1, дома 4А – площадку для выгула собак, а у дома 5/7 на Преображенской улице возвели песочницу и батуты, обустроив большую игровую площадку.

Квартал между улицами Городецкой, Новокосинской, Суздальской и Галины Вишневской был благоустроен в Новокосине. Там стало еще больше мест для занятий как активными видами спорта, так и более спокойными, включая шахматы на свежем воздухе.



"Могу сказать, что в 2025 году на востоке Москвы мы реализуем немало полезных и оригинальных проектов", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал о завершении работ по благоустройству в Зеленограде. Речь шла про два проекта. Так, в районе Матушкино было благоустроено пространство у пруда "Быково болото", а второй проект затронул территорию у Школьного озера в Силине.

